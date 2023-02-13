Из-за высокой заболеваемости гриппа и ОРВИ в Тульской области закрыли две школы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с 6 по 12 февраля по области было зарегистрировано 9170 случаев гриппа и ОРВИ. Это выше эпидпорога на 15,5% и больше, чем на предыдущей неделе, на 19,3%. При этом уровень заболеваемость выше эпидемического порога в основном отмечен только среди взрослых — более 40%.

За истекший срок грипп вируса А подтвердился у 3 человек, грипп В - у 39 человек.

Из-за высокой заболеваемости в Чернском и Заоксом районах закрыли две школы школы. Также, частично приостановлен учебный процесс в 5 группах 5 детских садов Киреевского, Кимовского, Щекинского, Плавского районов и Тулы, в 79 классах в 31 школе Кимовского, Веневского, Богородицкого, Киреевского, Плавского, Заокского, Чернского и Щекинского районов, Донского и Тулы, а также в 2 группах учреждений СПО Тулы.