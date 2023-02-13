Как защитить ребенка от рисков в интернете: онлайн-курс «Ростелекома» для родителей

«Ростелеком» подготовил специальный онлайн-курс для родителей «Как защитить ребенка от рисков в интернете?» (18+), приуроченный к Всемирному дню безопасного интернета. Взрослые узнают, как детей вовлекают в преступные группировки и какую роль в этом играет интернет, как алгоритмы, инфлюенсеры и крупные компании воздействуют на выбор ребенка и его убеждения, чем опасен кибербуллинг и как противостоять травле и домогательствам в Сети, что такое шерентинг и как защитить личные данные ребенка в интернете, чем опасны тренды и челленджи в соцсетях, а также к чему приводит интернет-зависимость.

С приходом интернета в нашу жизнь кардинально изменились многие процессы. При этом обратная сторона любых изменений — риски. Кибербезопасность очень важна, когда мы говорим о том, что происходит в онлайн-среде. Дети и подростки — активные сетевые пользователи, но при этом они более уязвимы, чем взрослые: их когнитивные способности и навык критического мышления только формируется, а потенциальных угроз, подстерегающих в Сети, они не замечают. Поэтому необходимо изучать риски, с которыми столкнуться несовершеннолетние могут столкнуться в интернете, а также методы обеспечения их безопасности в онлайн-среде.

Все угрозы эксперты разделили на шесть кластеров: криминализация, маркетинговое давление, психологическое насилие, цифровая эксплуатация, информационное давление и зависимость от интернет-среды. Весь курс состоит из десяти уроков. Каждому кластеру посвящено два видеоурока: в первом взрослые погрузятся в особенности и специфику каждого риска, услышат советы психолога, во втором — познакомятся с оценкой экспертов, мерами защиты и степенью их эффективности, реальными примерами столкновения детей с киберугрозами, а также узнают о рисках будущего. Например, о влиянии на детей голосовых помощников с искусственным интеллектом или о том, как изменится жизнь с приходом в нее метавселенной.

В основе онлайн-курса лежит масштабное исследование «Технологии защиты детей в интернете», которое провели компании «Ростелеком», MINDSMITH и Альянс по защите детей в интернете. В работе приняла участие большая команда экспертов, аналитиков, профессоров, социологов, специалистов по кибербезопасности, детских психологов. «Ростелеком» как один из учредителей альянса считает кибербезопасность одним из ключевых приоритетов современного общества, поэтому уделяет большое внимание информационной безопасности в сети и повышению цифровой грамотности детей и взрослых.

На сайте компании также опубликованы просветительские вебинары по теме «Киберриски в детской среде» для региональных журналистов и блогеров, которые были организованы в рамках конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит с 2012 года.

Видеоуроки для родителей доступны на сайте «Ростелекома» по ссылке: https://www.company.rt.ru/social/cyber-lessons/.