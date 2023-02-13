25 жителей региона попались на уловки мошенников за прошедшие выходные Фото: Алексей ФОКИН (фото)

7 человек, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 7 миллионов 945 тысяч 40 рублей.

Также, в полицию обратилась 81-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 400 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. Аналогичным способом обманули ещё одну 86-летнюю жительницу Алексина, которая отдала злоумышленникам за «спасение» своего сына 300 тысяч рублей.

24-летняя женщина захотела приобрести щенка. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавший лишился 4 тысяч 660 рублей. Ещё пятерых жителей нашего региона обманули подобным образом, на общую сумму 372 тысячи 672 рубля.

46-летняя мужчина сообщил полицейским, что ему поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшему инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Он зарегистрировалась на интернет площадках, указав свои полные персональные данные. В итоге его обманули на 3 миллиона рублей. В аналогичную ситуацию попались еще 2 жителя региона, которые лишились 2 миллионов 512 тысяч 868 рублей.

62-летний житель Каменского района, под предлогом оказания содействия в трудоустройстве, лишился 10 тысяч 900 рублей, которые он перевёл на банковские счета мошенников.

65-летнему жителю Черни поступил звонок от ранее неизвестного мужчины, который ввёл его в заблуждение, убедил перейти по высланной им ссылке, для установки якобы банковского приложения, через которое со счёта потерпевшего произошло списание 311 тысячи 208 рублей.

Ещё одной жертвой мошенников стал 25-летний туляк. Мужчина, познакомившись на одном из сайтов знакомств с «девушкой», под предлогом оплаты билетов на киносеанс, перешёл по ссылке, направленной ему новой знакомой и ввёл свои персональные данные. После чего с его банковского счёта была списана сумма в размере 29 тысяч 900 рублей.

86-летней житель Алексина сообщил полицейским, что ему позвонили с ранее неизвестного телефонного номера, представившись сотрудником правоохранительных органов. «Сотрудник» под предлогом выплаты компенсации потерпевшему, за ранее приобретённые товары, ввели мужчину в заблуждение и убедили перевести деньги на указанный им банковский счёт. Позже потерпевший понял, что стал жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч 500 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.