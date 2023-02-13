В исправительную колонию в Тульской области пытались пронести телефоны с помощью квадрокоптера Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники исправительной колонии №4 в Плавске Тульской области ночью обнаружили 29-летнего мужчину из Тулы, который пытался передать незаконную посылку с помощью дрона. Он намеревался прикрепить к нему два свертка, обмотанных полимерным скотчем, а внутри изъятого груза было обнаружено 7 мобильных телефонов.

Сейчас сотрудники оперативного отдела ИК №4 проводят проверку, устанавливается круг лиц из числа осужденных, причастных к попытке доставить наркотики на режимную территорию.

Гражданину, пытавшемуся передать посылку, грозит наказание по ст. 19.12 КоАП РФ.