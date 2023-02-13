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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 10:22

В исправительную колонию в Тульской области пытались пронести телефоны с помощью квадрокоптера

Сотрудники ИК №4 пресекли попытку доставить на режимную территорию запрещенные предметы
Источник:kp.ru
В исправительную колонию в Тульской области пытались пронести телефоны с помощью квадрокоптера

В исправительную колонию в Тульской области пытались пронести телефоны с помощью квадрокоптера

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники исправительной колонии №4 в Плавске Тульской области ночью обнаружили 29-летнего мужчину из Тулы, который пытался передать незаконную посылку с помощью дрона. Он намеревался прикрепить к нему два свертка, обмотанных полимерным скотчем, а внутри изъятого груза было обнаружено 7 мобильных телефонов.

Сейчас сотрудники оперативного отдела ИК №4 проводят проверку, устанавливается круг лиц из числа осужденных, причастных к попытке доставить наркотики на режимную территорию.

Гражданину, пытавшемуся передать посылку, грозит наказание по ст. 19.12 КоАП РФ.