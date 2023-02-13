За январь 2023 года в Тульской области упал показатель преступности

За январь 2023 год в Тульской области упал показатель преступности Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вот вся статистика снижения:

- на 66,7% убийств (с 9 до 3);

- на 36,4% совершенных преступлений в составе групп (с 33 до 21);

- на 28,6% уменьшилось число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния (с 384 до 274);

- на 23,3% уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (со 180 до 138);

- на 20% количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних (с 15 до 12).

Также в январе 2023 года правоохранительные органы выявили 165 уголовно наказуемых деяний, связанных с наркотиками, а с оружием - 18.

Раскрываемость преступлений составляет 67,5%, а материальный ущерб достиг 62,2 миллионов рублей.