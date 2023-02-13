За январь 2023 года в Тульской области упал показатель преступности

За январь 2023 год в Тульской области упал показатель преступности
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Вот вся статистика снижения:
- на 66,7% убийств (с 9 до 3);
- на 36,4% совершенных преступлений в составе групп (с 33 до 21);
- на 28,6% уменьшилось число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния (с 384 до 274);
- на 23,3% уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (со 180 до 138);
- на 20% количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних (с 15 до 12).
Также в январе 2023 года правоохранительные органы выявили 165 уголовно наказуемых деяний, связанных с наркотиками, а с оружием - 18.
Раскрываемость преступлений составляет 67,5%, а материальный ущерб достиг 62,2 миллионов рублей.