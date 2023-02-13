В Тульской области накрыли сеть подпольных алкогольных заводов, замаскированных под свиноферму Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По предварительным данным, предприятие в Алексинском районе производило до тонны алкоголя в день – спирт смешивали с водой, а на бутылки клеили этикетки вина из Франции и виски из Шотландии. Отходы производства сливали прямо в поле и скармливали свиньям.

Нелегальная деятельность велась примерно 10 лет.

В настоящее время фигурантам данного дела избрана мера пресечения: 7 человек находятся под домашним арестом, а один — в СИЗО.