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НовостиОбщество13 февраля 2023 8:02

В память об артисте Вячеславе Сладкове в Липках открыли мемориальную доску

Церемония прошла 10 февраля, в день его рождения
Игорь КОПЫТОВ
В память об артисте Вячеславе Сладкове в Липках открыли мемориальную доску

В память об артисте Вячеславе Сладкове в Липках открыли мемориальную доску

Фото: материалы пресс-служб

Инициатива увековечить память о солисте Тульской областной филармонии, заслуженном артисте России, почетном гражданине Киреевского района Вячеславе Сладкове принадлежит жителям города. Он ушел из жизни в октябре прошлого года.

За почти 40 лет служения тульской сцене Вячеслав Сладков подготовил и представил публике десятки программ.

Мемориальную доску разместили на фасаде здания Липковской музыкальной школы, в которой тот учился с 1962 по 1966 год.