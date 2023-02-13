В память об артисте Вячеславе Сладкове в Липках открыли мемориальную доску Фото: материалы пресс-служб

Инициатива увековечить память о солисте Тульской областной филармонии, заслуженном артисте России, почетном гражданине Киреевского района Вячеславе Сладкове принадлежит жителям города. Он ушел из жизни в октябре прошлого года.

За почти 40 лет служения тульской сцене Вячеслав Сладков подготовил и представил публике десятки программ.

Мемориальную доску разместили на фасаде здания Липковской музыкальной школы, в которой тот учился с 1962 по 1966 год.