На Куликовом поле в Тульской области впервые прошел праздник снега

На Куликовом поле в Тульской области прошел праздник снега Фото: материалы пресс-служб

Все, кто решил в этот день побывать на Первом ратном поле России, точно не пожалел о своем выборе. Накануне зима припорошила подтаявшую степь белыми пушинками, так что сани ехали по укрытому ледяному ковру.

Одним из самых необычных развлечений стали акварели на снегу. Вместо палитры – разведенные в пульверизаторах краски. К середине дня пространство, похожее на плитку белого шоколада, превратилось в пестрое одеяло с российскими триколорами, признаниями в любви Куликову полю и близким, цветами и небесами всевозможных оттенков.

Ярких красок в этот день досталось не только снегу, но и льду. В снежной лаборатории расцветали ледяные шары и сердца: при помощи соли малыши делали фигурки пористыми и податливыми для художеств. Время от времени на потеху ребятне юные химики заставляли извергаться снежный вулкан: сода с уксусом в кратере небольшого сугробчика мгновенно превращалась в пену, а алый краситель делал ее похожей на огненную лаву.

Согреть гостей Куликова поля помог военно-исторический клуб «Витязь», предложив сразиться в троеборье. Сначала – гонки на санях по лабиринту, следом – битва шапками, кто кого большим числом снарядов закидает, а в завершении – проверка меткости.

Слаженности командной работы участники могли поучиться у кинологов. На Куликово поле вновь приехали сотрудники УМВД по Тульской области.

Об угощении для участников праздника подумали музейные повара, предложили горячий плов с полбой и всевозможную выпечку. Как всегда очередь выстроилась у самой жаркой и ароматной площадки – на мастер-классе по приготовлению блинов на пеньках.