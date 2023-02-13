Концерт Инстасамки в Туле, вызвавший возмущение, перенесли на 2024 год Фото: соцсети

Выступление исполнительницы должно было пройти на площадке Concert Hall 1 апреля. Но теперь оно отменено. Причина - перенос тура, связанный с запретом на концерты Инстасамки во многих городах России. Однако, как отмечают организаторы, приобретенные билеты остаются действительными и в следующем году.

Ранее тульские активисты потребовали отменить концерт исполнительницы, так как творчество скандальной певицы идет вразрез с семейными, моральными и нравственными ценностями нашей страны. Но официального запрета не было.