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НовостиОбщество13 февраля 2023 7:34

Концерт Инстасамки в Туле, вызвавший возмущение, перенесли на 2024 год

Как оказалось, такая реакция была не только в нашем городе
Игорь КОПЫТОВ
Концерт Инстасамки в Туле, вызвавший возмущение, перенесли на 2024 год

Концерт Инстасамки в Туле, вызвавший возмущение, перенесли на 2024 год

Фото: соцсети

Выступление исполнительницы должно было пройти на площадке Concert Hall 1 апреля. Но теперь оно отменено. Причина - перенос тура, связанный с запретом на концерты Инстасамки во многих городах России. Однако, как отмечают организаторы, приобретенные билеты остаются действительными и в следующем году.

Ранее тульские активисты потребовали отменить концерт исполнительницы, так как творчество скандальной певицы идет вразрез с семейными, моральными и нравственными ценностями нашей страны. Но официального запрета не было.