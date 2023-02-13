Тульский «АКМ» уступил новокузнецкому «Металлургу» в выездном матче Фото: материалы пресс-служб

Счет встречи открыли хозяева уже на четвертой минуте матча. У «Металлурга» более чем в 3 раза было больше бросков по воротам (31-10). Команды ушли на перерыв при 0:1 на табло.

Во второй двадцатиминутке туляки перехватили инициативу и стали чаще бросать, но забить им так и не удалось. А на 35-минуте матча новокузнецкая команда удвоила свое преимущество.

В середине третьего периода АКМ остались в меньшинстве, и гости воспользовались численным преимуществом. До конца матча «Металлург» забросил еще одну шайба, хотя у них был удален игрок. Как итог — 4:0 в пользу гостей.