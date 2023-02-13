Наступившая неделя принесет в Тульскую область температурные качели и высокое давление

Новая неделя принесет в Тульскую область температурные качели и высокое давление Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уже сегодня ночью ожидаются сильные морозы - до -13°. Однако похолодание будет недолгим, и уже во вторник теплый фронт с запада принесет оттепель. Сопровождаться она будет небольшими осадками и температурой на 5–6° выше климатической нормы – в течение суток будет −2…+3°.

В среду циклон начнет отступать, небо прояснится, образуется гололедица, а столбики термометров опустятся до 0…−5°.

В ночь на четверг ночные морозы вновь усилятся до −7…−12°, а днём ожидается −2…−7°. Аналогичной будет обстановке и в пятницу.

К выходным регион накроет североатлантический циклон, который принесет снегопады и повышение температуры до −4…+1°.

Также на протяжении всей недели ожидаются резкие скачки атмосферного давления.