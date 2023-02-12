В Тульской области в жестком ДТП погиб 20-летний водитель «пятерки» Фото: соцсети

Авария со смертельным исходом произошла на 11-м километре автодороги «Алексин – Егнышовка - Ламоново» 11 февраля в 18:25.

20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2153» выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся со Skoda Octavia под управлением 44-летнего мужчины.

Допустивший нарушение водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Госпитализированы также пассажиры обеих машин – 19-летний молодой человек и 58-летняя женщина.