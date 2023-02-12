В Туле прошла «Лыжня России»: на старт вышли участники от 2,5 до 83 лет Фото: материалы пресс-служб

11 февраля в лыжероллерном центре «Веденино» в Туле прошел основной старт. Параллельно гонки были организованы в Новомосковске, Киреевске и Узловой.

Самому маленькому тульскому лыжнику было 2,5 года, а самому опытному— 83. Участники лыжных стартов состязались на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км, для детей был организован старт на 600 метров.

Также в «Лыжне России» приняли участие команды оборонных предприятий.