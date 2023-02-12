Президент России Владимир Путин отметил заслуги жителей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, орденом Дружбы за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награждена Галина Алексеева — научный руководитель мемориального и природного музея-заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Знака отличия «За безупречную службу» за многолетнюю государственную службу удостоена начальник отдела управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан аппарата правительства Тульской области Алевтина Майданова.