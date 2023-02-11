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НовостиОбщество11 февраля 2023 11:57

Один из сбитых на Демидовской плотине водителей скончался в больнице

Мужчина был на проезжей части во время оформления другого ДТП
Игорь КОПЫТОВ
Один из сбитых на Демидовской плотине водителей скончался в больнице

Один из сбитых на Демидовской плотине водителей скончался в больнице

Фото: соцсети

Один из сбитых на Демидовской плотине водителей скончался в больнице

Мужчина был на проезжей части во время оформления другого ДТП

26-летний водитель, которого сбили на Демидовской плотине, от полученных травм скончался в больнице.

Вечером 9 февраля на улице Демидовская плотина в районе перекрестка с Вяземской в Туле сбили двух пешеходов, которые находились на проезжей части. Мужчины оформляли ДТП с участием Kia Rio и Volkswagen, когда их сбил водитель проезжавшей мимо Honda CRV.