Двое безработных похитили в Тульской области цветмет из сарая пенсионерки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть поступило заявление от 55-летней жительницы поселка Мордвес. Женщина сообщила, что из принадлежащего ей дома, совершена кража - изделия из металла.

Сотрудники полиции установили личности и местонахождение похитителей. Ими оказались неработающие местные жители - ранее судимый 51-летний мужчина из посёлка Мордвес и 35-летний неработающий житель деревни Трухаевка.

Преступники были задержаны, сознались в содеянном. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.