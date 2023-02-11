В Тульской области задержали двух курьеров, работавших на телефонных мошенников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть обратилась 74-летняя тулячка, пояснившая полицейским, что ей на телефон поступали звонки о том, что ее дочь якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Испуганная женщина согласилась на условия мошенников. К месту проживания потерпевшей подъехал мужчина, которому она передала 50 тысяч рублей. Только после передачи всех денег пенсионерка позвонила дочери и поняла, что стала жертвой мошенников.

Спустя некоторое время, по подозрению в совершении преступления стражами порядка были задержаны нигде не работающие жители Тюменской области - ранее судимый 27-летний мужчина и 24-летний молодой человек, которые дали признательные показания. В результате теперь у полиции есть подтверждение причастности злоумышленников к еще одному аналогичному мошенничеству — с пенсионеркой того же возраста и с 40 тысячами рублей.

В настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.