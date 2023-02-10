Водитель грузовика, снесший колонку АЗС в Тульской области, осужден на 4 года Фото: соцсети

13 октября 2022 года 44-летний мужчина, проживающий в городе Чехов, приехал на автомобиле «ФОТОН» на одну из автозаправочных станций, расположенных на автомагистрали «Крым». Обвиняемый требовал бесплатно заправить полный бак его транспортного средства дизельным топливом, угрожая взорвать автозаправочную станцию. После, специально сбил топливораздаточную колонку и колонну навеса автозаправочной станции. Общая сумма ущерба составила 948 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.