В Тульской области оштрафовали отсидевшего срок молодого человека за пропаганду запрещенной организации Фото: соцсети

21-летний житель Богородицка Киреевского района за плечами имеет богатый опыт. Начал совершать кражи еще малолеткой — тогда отделался обязательными работами. Следом почти 6 лет провел в заключении за нанесение тяжких телесных, повлекших смерть.

Освободившись в конце декабря прошлого года, наел новое увлечение — на своей странице в соцсетях стал пропагандировать запрещенную в России организацию, связанную с заключенными. Как результат, после очередной проверки силовиков его аккаунтов, заработал штраф за нарушение ст. 20.3 КоАП РФ.