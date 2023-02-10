На улице Металлургов в Туле обустроят «ливневку» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Проблема затопления проезжей части улицы Металлургов после каждого мало-мальского дождя поднимается не первый год. При капитальном ремонте в Дальнем Криволучье снять ее остроту частично удалось. Но в целом проект тогда не предусматривал создание полноценной системы вдоль всей улицы.

Теперь решено заняться «ливневкой» в рамках грядущего летом продолжения замены трамвайных путей. Так, в прошлом году там переложили рельсошпальную решетку на участке от Театрального переулка до ул. Чаплыгина протяженностью 1,1 км. В этом году работы по обновлению планируют разбить на два этапа: на участке от ул. Чаплыгина до дома № 88 по ул. Металлургов и на участке от дома № 88 до трамвайного депо.

Заявлено, что технология, которая позволит выполнить устройство ливневой канализации без затрагивания отремонтированного дорожного полотна, уже определена. Работы будут синхронизированы с ремонтом трамвайных путей.