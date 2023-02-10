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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 13:23

В Тульской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Пострадал 45-летний водитель автомобиля Hyundai
Источник:kp.ru
В Тульской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В Тульской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Фото: материалы пресс-служб

10 февраля на 190-ом километре автодороги М-2 «Крым» Ленинского района города Тулы 77-летний мужчина, управляя автомобилем Mazda CX-5, совершил столкновение с попутным автомобилем Hyundai IХ35, за рулем которого находился 45-летний мужчина, после чего происходит попутное столкновение автомобиля Hyundai с автомобилем Ford Focus, под управлением 27-летнего мужчина, а дальше автомобиль Ford Focus сталкивается с автомобилем Ford Tourneo Connect, под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Hyundai. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.