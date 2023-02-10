Жителя Тульской области осудили на 9 лет за убийство сожительницы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 мая 2022 года 53-летний мужчина, проживающий в деревне Хомутовка Тульской области, распивал спиртные напитки со своей 36-летней сожительницей. В один момент между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес женщине не менее шести ударов ножом по телу. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строго режима.