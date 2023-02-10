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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 12:05

Жителя Тульской области осудили на 9 лет за убийство сожительницы

Приговор в законную силу не вступил
Источник:kp.ru
Жителя Тульской области осудили на 9 лет за убийство сожительницы

Жителя Тульской области осудили на 9 лет за убийство сожительницы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 мая 2022 года 53-летний мужчина, проживающий в деревне Хомутовка Тульской области, распивал спиртные напитки со своей 36-летней сожительницей. В один момент между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес женщине не менее шести ударов ножом по телу. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строго режима.