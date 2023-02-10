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НовостиЗвезды10 февраля 2023 9:07

Актеры Тульского театра драмы снялись в картине «Праведник»: накануне состоялась ее премьера

В столице состоялся премьерный показ фильма Сергея Урсуляка
Игорь КОПЫТОВ
Актеры Тульского театра драмы снялись в картине «Праведник»: накануне состоялась ее премьера

Актеры Тульского театра драмы снялись в картине «Праведник»: накануне состоялась ее премьера

Фото: соцсети

Актеры Тульского академического театра драмы Наталья Савченко и Николай Бутенин сыграли в картине «Правденик», посвященной подвигу советского офицера Николая Киселева, который в годы Великой Отечественной войны вывел из гетто в одной из белорусских деревень за линию фронта более 200 евреев, чудом выживших стариков, женщин и детей.

Туляки работали на одной съемочной площадке с известными российскими актерами: Александром Яценко, Сергеем Маковецким, Федором Добронравовым, Константином Хабенским и другими.