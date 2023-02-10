В Тульской области к 2030 году хотят заставить заниматься спортом 70% жителей Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, на данный момент около 700 тысяч жителей Тульской области занимаются спортом. Это порядка 54,4% населения. А вот к 2030 году этот показатель должен составить 70%.

Ибо недаром за последнее время в регионе построены 6 новых ФОКов, оборудованы 45 многофункциональных площадок, 4 ледовые арены, также был поведен капитальный ремонт 15 спортивных объектов. В 12 муниципалитетах смонтированы 15 открытых многофункциональных спортивных площадок на базе хоккейных коробок. Итого есть порядка 2,5 тысяч спортивных объектов.

В этом году еще откроются: крытый тренировочный манеж с футбольным полем на ул. МОПРа в Туле; ФОК с универсальным игровым залом в Ясногорске; ФОК в п. Куркино; 3 площадки ГТО в Киреевском, Каменском и Заокском районах. Также будет сдан спорткомплекс с легкоатлетическим манежем и универсальным игровым залом с трибунами на 2500 мест на ул. Санаторной в Туле.

А теперь немножко реалий. Согласно данным последней переписи, численность населения Тульской области составляет 1 496 690 человек. Из них более трети — люди пожилого возраста, порядка половины — трудоспособное население. Остальные — дети и молодежь. Если отбросить в сторону фантазии о том, что спортом могут заниматься груднички, то насколько достижим показатель в 70% увлеченных занятиями спортом? Без комментариев.