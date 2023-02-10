В Туле благоустроят рекордное количество общественных пространств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в Большой Туле в 2023-2025 годах планируется привести в порядок 66 скверов и общественных пространств, из них 23 – в этом году.

В частности, до конца текущего будут закончены работы в тульском сквере памяти воинов-интернационалистов - здесь появится детский игровой комплекс с песочницей, каруселями, качелями. В сквере Л. Толстого в планах заменить плиточное покрытие, провести ремонт постамента памятника.

В Центральном округе в 2023 году будет благоустроен сквер на ул. Кауля, в районе домов 4, 6, 8. Силами городской администрации приведут в порядок и пространство возле домов 12, 14, 16. Запланированы работы и в Пушкинском сквере. Также провести в этом году плановые ремонтные работы глава администрации поручил в сквере у драмтеатра.

В Заречье приведут в порядок сквер «Левша». Запланировано благоустройство пространства на поле для многодетных в северной части Заречья с установкой универсальной спортплощадки.

В Пролетарском глобальная реконструкция коснется памятника «Встречающие» в Криволучье. В планах обустроить вокруг пешеходные дорожки и уличное освещение.

В Привокзальном округе запланированы работы в сквере «30 лет Победы» в п. Косая Гора. Там асфальтируют дорожки, заменят бордюрный камень, проведут озеленение.