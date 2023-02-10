Тульская область в ТОП-10 регионов России по качеству жизни Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По итогам 2022 года Тульская область заняла девятое место, поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлым годом.

При составлении рейтинга оценивались десять направлений - медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, безопасность, социальная защита – всего 141 показатель.

По статистике, около пяти дней в регионе составляет средняя продолжительность поиска работы. По этому показателю регион занимает шестое место в стране. Также за год более чем на 15% вырос уровень благожелательности общества по отношению к людям с ограничениями по здоровью. Хорошо выстроена работа по предоставлению статуса инвалидности. В среднем по стране процесс занимает около 52 дней, в Тульской области – 10-11 дней. Это лучший результат в России.