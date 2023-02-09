Житель Тульской области украл у своей знакомой деньги с банковской карты Фото: Алексей ФОКИН (фото)

47-летняя женщина, проживающая в селе Лутовиново Тульской области, написал заявление в полицию. У пострадавшего из дома было украдено 2 тысячи 968 рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать вора. Им оказался 42-летний знакомый пострадавший. По предварительный информации, мужчина украл деньги, используя приложение «Мобильный банк».

После задержания мужчина полностью признал свою вину. Похищенные деньги вернуть не удалось, злоумышленник потратил их на личные нужды.

В адрес преступника возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 с. 158 УК РФ (Кража), а также избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.