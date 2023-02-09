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НовостиОбщество9 февраля 2023 13:02

Иностранная компания требует взыскать 500 тысяч рублей с производителя белевской пастилы

Компания Minikim Holland B.V. подала иск в суд
Источник:kp.ru
Иностранная компания требует взыскать 500 тысяч рублей с производителя белевской пастилы

Иностранная компания требует взыскать 500 тысяч рублей с производителя белевской пастилы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По появившейся в ряде СМИ информации, Нидерландская компания Minikim Holland B.V. требует взыскать с тульского ООО «Белевский продукт» и еще одной компании 500 тысяч рублей. Поводом для обращения в суд послужили якобы нарушения прав на принадлежащие бренды. Но детали иска не разглашаются.

Ранее Minikim Holland B.V. подала порядка двадцати исков в российские арбитражные суды на другие компании.