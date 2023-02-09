16 жителей региона попались на уловки мошенников за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 человек, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сумме потерпевшие лишились 2 миллионов 940 тысяч 900 рублей.

Также, в полицию обратилась 90-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 600 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. Ещё четверо жительниц нашей области, в возрасте от 81 года до 94 лет, отдали злоумышленникам за «спасение» своих дочерей и внучек в общей сумме 769 тысяч рублей.

65-летняя женщина сообщила полицейским, что ей поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшему инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Она зарегистрировалась на интернет площадках, указав свои полные персональные данные. В итоге её обманули 498 тысяч 793 рубля. Аналогичным способом обманули 33-летную тулячку, которая лишилась 37 тысяч 923 рублей.

49-летний женщине написали со взломанной странице в соцсетях, принадлежащей её дочери, и попросили перевести деньги в размере 39 тысяч рублей. Аналогичным способом на 35 тысяч рублей обманули 35-летнюю жительницу Тулы.

40-летний мужчина из Тулы хотел приобрести колеса для автомобиля. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавший лишился 23 тысячи рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.