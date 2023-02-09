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НовостиОбщество9 февраля 2023 11:35

1752 подвалов в Тульской области были признаны укрытиями

Завершение работ планируется в конце февраля
Источник:kp.ru
1752 подвалов в Тульской области были признаны укрытиями

1752 подвалов в Тульской области были признаны укрытиями

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На данный момент в Тульской области было проверено 7 011 подвалов. Из них 1752 были признаны укрытиями. Об этом сообщает руководитель регионального ГЖИ.

Под укрытия подходили подвалы со следующими критериями:

- высота от пола до потолка не менее 1,7 метра;

- наличие возможности естественной вентиляции;

- наличие не менее двух входов.

Работы по обследованию помещений продолжаются. Окончательный количество укрытий будет известно в конце февраля. Ключи от них должны находиться в управляющей компании и у ответственных жильцов многоквартирных домов.