1752 подвалов в Тульской области были признаны укрытиями
Фото: Игорь КОПЫТОВ
На данный момент в Тульской области было проверено 7 011 подвалов. Из них 1752 были признаны укрытиями. Об этом сообщает руководитель регионального ГЖИ.
Под укрытия подходили подвалы со следующими критериями:
- высота от пола до потолка не менее 1,7 метра;
- наличие возможности естественной вентиляции;
- наличие не менее двух входов.
Работы по обследованию помещений продолжаются. Окончательный количество укрытий будет известно в конце февраля. Ключи от них должны находиться в управляющей компании и у ответственных жильцов многоквартирных домов.