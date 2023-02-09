1752 подвалов в Тульской области были признаны укрытиями Фото: Игорь КОПЫТОВ

На данный момент в Тульской области было проверено 7 011 подвалов. Из них 1752 были признаны укрытиями. Об этом сообщает руководитель регионального ГЖИ.

Под укрытия подходили подвалы со следующими критериями:

- высота от пола до потолка не менее 1,7 метра;

- наличие возможности естественной вентиляции;

- наличие не менее двух входов.

Работы по обследованию помещений продолжаются. Окончательный количество укрытий будет известно в конце февраля. Ключи от них должны находиться в управляющей компании и у ответственных жильцов многоквартирных домов.