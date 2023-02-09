Уголовное дело в отношении посредника во взятке направлено в суд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В период с октября 2014 года по январь 2016 года 50-летний мужчина, проживающий в Туле, по поручению руководителя компании, занимавшейся добычей полезных ископаемых на территории региона, передал должностным лицам регионального министерства природных ресурсов взятку в размере 450 тыс. рублей за попустительство по службе в пользу указанной компании и её руководителя. Так, должностные лица не принимали меры к привлечению организации к установленной законом ответственности за добычу строительного песка в Веневском районе за пределами участков недр и предупреждали руководителя компании о планируемых проверках.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, а в отношении взяткополучателей ведутся предварительное расследование и процессуальная проверка.