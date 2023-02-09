В Киреевске в Тульской области уберут несанкционированную свалку Фото: материалы пресс-служб

На склоне за гаражным кооперативом, а также у самих гаражей по ул. Тесакова г. Киреевска Тульской области была обнаружена нстроительных отходов размером 65х25 м, а также твердых бытовых отходов размером 3х3 м, которая нарушает требование законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. При этом, вопреки требованиям федерального законодательства, администрация не принимала никаких мер по её ликвидации.

Главе администрации муниципального образования Киреевский район внесено представление. Также прокурор возбудил в отношении ответственного должностного лица администрации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.