В одной из школ Новомосковска Тульской области обрушился потолок: прокуратура провела проверку Фото: материалы пресс-служб

Так, мать ученицы новомосковской школы № 25, что на улице Садовского, разместила фотографии, на которых видно, что с потолка в коридоре осыпался большой пласт штукатурки.

По имеющейся информации, пострадавших нет. Однако, как пишет женщина, в принципе «состояние школы находится в плачевном состоянии, а администрация школы не эвакуирует учеников».

В связи с этим прокуратура провела проверку. Помимо обрушения потолка, в школе было выявлено нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об охране труда:

- в столовой школы отдельные продукты питания хранятся с нарушением условий хранения;

- работникам образовательной организации не выдаются средства индивидуальной защиты;

- простроченные продукты питания.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку исполнению руководством образовательного учреждения требований законодательства, регламентирующего обязанность по созданию безопасных условий обучения.

С целью устранения выявленных нарушений и недопущению их впредь будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.