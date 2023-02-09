На улице Ф. Энгельса в Туле изменен режим работы светофора Фото: соцсети

На пересечении ул. Ф. Энгельса/ул. Жаворонкова в Туле изменился режим работы светофора. Там установили новое табло с «белым» пешеходом для предупреждения водителей, а также совместили транспортную и пешеходную фазу.

Напомним, в октябре 2022 года был подписан документ о внесении на светофоры новое табло с «белым пешеходом», на котором будет гореть белый человек со стрелкой.

В Туле такие изменения вступят с 1 марта 2023 года. Знак будет знак будет предупреждать водителя, что за поворотом его ждет регулируемый переход, на котором горит разрешающий сигнал светофора для пешеходов.