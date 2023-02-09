Жительница Тульской области предстанет перед судом за причинение легкого вреда здоровью сожителю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

27 декабря 2022 года 65-летняя женщина, проживающая в Чернском районе Тульской области, находилась в состоянии алкогольного опьянения и поссорилась с сожителем. В ходе конфликта она нанесла мужчине обухом топора удары в голову, причинив легкий вред здоровью. В этот момент в квартире находился их общий знакомый, который оттолкнул злоумышленницу от потерпевшего и вызвал пострадавшему скорую медицинскую помощь.

Женщина обвиняется совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.