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НовостиОбщество9 февраля 2023 6:36

В Тульской области построят глемпинг «Аномалия»

Под него уже выделен земельный участок
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области построят глемпинг «Аномалия»

В Тульской области построят глемпинг «Аномалия»

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Возле деревни Ренево в Кимовском районе появится туристический объект, сочетающий место отдыха на природе и гостиничный комфорт: большие удобные кровати, электричество, туалет и душ с горячей водой в палатках. На портале нормативно-правовых актов появилась информация о выделении на эти цели земельного участка из категории земель особо охраняемых территорий и объектов площадью 36,9 гектара, расположенном в МО Кудашевское, в границах СПК «Новый путь».

В проект «Аномалия» планируется инвестировать 73,3 млн рублей и создать более 20 рабочих мест.