Шесть лет туляк получал пособие по липовой справке об инвалидности: штраф составил 200 тысяч Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что мужчина в феврале 2014 года купил у справку об установлении ему 3 группы инвалидности, дающую право на получение пособий и иных выплат, которую предоставил в УПФ РФ и оформил пенсию по инвалидности. В результате по февраль 2020 года липовый инвалид незаконно получил в общей сложности 722 456 рублей 87 копеек.

Суд признал туляка виновным в мошенничестве и по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ приговорил к штрафу в 200 000 рублей.