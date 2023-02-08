В Новомосковске Тульской области ограбили магазин одежды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Директор одного из магазинов по продаже спортивной одежды в Новомосковске обратился в полицию с заявлением. Из торгового помещения украли мужскую куртку.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника благодаря камерам видео наблюдения. Им оказался ранее судимый 39-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенное было изъято и возвращено законному владельцу

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.