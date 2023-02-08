Житель Тульской области осужден на 16 лет за убийство, причинение средней тяжести вреда здоровью человека, грабеж и разбойное нападение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

с 31 декабря 2021 года по 4 февраля 2022 года мужчина, проживающий в деревне Березово Тульской области, после освобождения от отбывания наказания совершил ряд преступлений, одно из которых является особо тяжким:

- после совместного употребления алкоголя он избил кочергой сожительницу;

- в состоянии алкогольного опьянения нанес удар ножом в шею 62-летнему знакомому, который скончался от полученной травмы;

- похитил у сожительницы мобильный телефон, после чего в целях уклонения от административного надзора самовольно покинул место жительства;

- угрожал применить насилие в адрес продавца магазина и похитил оттуда денежные средства и другое имущество.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренный п. «з» ч. 2 ст. 112, ч. 1 ст. 105, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1, 2 ст. 162, ч. 1 ст. 314.1 УК РФ. Суд приговорил злоумышленника к 16 годам лишения свободы в колонии строго режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.