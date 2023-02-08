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НовостиОбщество8 февраля 2023 14:00

Кому в Туле отключат газ 9 февраля

Причина: плановые работы по техническому обслуживанию оборудования с временной приостановкой газа
Источник:kp.ru
Кому в Туле отключат газ 9 февраля

Кому в Туле отключат газ 9 февраля

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 февраля без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома №6 по ул. Шухова, №45 по ул. Металлургов, №26 по ул. Галкина и №106а, 108а по ул. Кутузова. Также с 12:00 до 18:00 - дом №12 по ул. Маршала Жукова, подъезды №3 и №4.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.