Жители Тульской области обогатили мошенников на 2 миллиона 752 тысячи 208 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 1 миллион 848 тысяч 708 рублей.

Также, в полицию обратилась 84-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её знакомая стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 300 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. В аналогичную ситуацию попали еще две жительницы региона и передали мошенникам 375 тысяч рублей.

32-летний мужчина захотела приобрести заточный станок. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавший лишился 128 тысяч 500 рублей. Ещё двоих жителей нашего региона обманули подобным образом, на общую сумму 95 тысяч рублей.

46-летней женщине из Новомосковска написали со взломанной странице в соцсетях, принадлежащей её знакомой, и попросили перевести деньги в размере 5 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.