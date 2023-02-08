В тульском экзотариуме пройдут «научные» выходные

11 и 12 февраля 2023 года посетители тульского экзотариума во время виртуального путешествия по улицам города смогут подробно узнать выдающиеся ученых, который перевернули мир своими достижениями. Помимо этого, гости создать свои собственные духи, как это делают настоящие парфюмеры.

Несомненно, наука очень тесно связана с волшебством. На него посмотрим с точки зрения психологии и биологии. Также в эти дни у посетителей зоопарка появится удивительная возможность нарисовать питомца зоопарка с натуры. А у самых маленьких посетителей будет возможность проиллюстрировать удивительные истории о сказочных животных.

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