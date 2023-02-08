9 февраля жители Заречья в Туле останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, воды не будет на ул. Гагарина 8а, ул Веневское шоссе 21, ул. Октябрьская 201а (школа); ул. Октябрьская 205б и 207а (детский сад); ул. Октябрьская 201, 203, 205, 207, 209, 209г, 205а, 211; ул. Гагарина д.д. 1, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12; ул. Н. Неман 32, 34, 34/1, 35а, 36, 37/2, 37, 37б; ул. Бабарыкина 20; ул. Галкина 280, 282, 284, 286, 288; частный сектор: ул. Писемского, пер. Писемского, ул. Гончарова, ул. Галкина, ул. Н. Неман, ул. Красина, ул. П. Коммуны, ул. Грибоедова, ул. Токарева.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: ул. Октябрьская 205.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.