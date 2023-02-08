Мужчина пытался пронести нож с топориком в здание суда в Туле Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает УФССП России по Тульской области, мужчина, проживающий в Рязани, прибыл на заседание в Зареченский суд.

На входе в здание судебный пристав перечислил вещи, которые запрещено приносить с собой. Мужчина сказал, что ничего из перечисленного у него с собой нет, но в результате проверки, в его сумке был найден универсальный нож с топориком.

Приставы составили протокол за «неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».