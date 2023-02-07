Почти месяц коммунальщики в Узловой Тульской области не устраняли прорыв, пока не вмешалась прокуратура Фото: Игорь КОПЫТОВ

Ведомсвом установлено, что ресурсоснабжающая организация ООО «Узловский городской водоканал», обладая информацией о том, что на пересечении улиц Горького и Матросова в поселке Дубовка в начале января 2023 года произошел порыв системы водоснабжения, до 2 февраля 2023 года ремонтные работы не проводила.

Лишь в свете прокурорской проверки порыв системы водоснабжения был устранен.

Теперь ведомство проконтролирует не только работу местного водоканала, но также даст оценку деятельности администрации муниципального образования Узловский район как собственника эксплуатируемых сетей.