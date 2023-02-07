Кому в Туле отключат газ 8 февраля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 февраля без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома №6 по ул. Шухова, №45 по ул. Металлургов, №26 по ул. Галкина, №106а, 108а по ул. Кутузова и №81 по ул. Калинина. Также с 12:00 до 18:00 - дом №12 по ул. Маршала Жукова, подъезды №1 и №2, №119 по проспекту Ленина.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов. Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.