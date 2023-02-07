Житель Новомосковска Тульской области отдал в ремонт ноутбук и лишился его Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Молодой человек отдал ноутбук в ремонт ИП Хазарчиеву, но предприниматель не только не отремонтировал оргтехнику, но и утратил ее. При этом возвращать деньги за оплаченную услугу и за девайс коммерсант не стал.

В результате новомосковец обратился за помощью в местный Роспотребназор. Теперь по решению суда предприниматель будет обязан выплатить 63 660 рублей компенсации. В эту сумму вошли двукратная стоимость переданного на ремонт и утраченного ноутбука, предоплата за оказание услуги, проценты за пользование чужими денежными средствами, штраф и компенсация морального вреда.