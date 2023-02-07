В одном из тульских образовательных учреждений было выявлено множество нарушений Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В результате проверки прокуратурой Советского района Тулы, в общеобразовательной организации было выявлено множество нарушений, таких как:

- не осуществлялось измерение относительной влажности воздуха и температуры окружающей среды;

- использовался непромаркированный инвентарь;

- алюминиевая непросушенная столовая посуда;

- дезинфекция помещений, хранение спецодежды и уборочного инвентаря производились не должным образом;

- производственные столы использовались не в соответствии с маркировкой;

- нарушались правила приготовления готовых блюд;

Так, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а два других к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.