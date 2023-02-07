В одном из тульских образовательных учреждений было выявлено множество нарушений
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В результате проверки прокуратурой Советского района Тулы, в общеобразовательной организации было выявлено множество нарушений, таких как:
- не осуществлялось измерение относительной влажности воздуха и температуры окружающей среды;
- использовался непромаркированный инвентарь;
- алюминиевая непросушенная столовая посуда;
- дезинфекция помещений, хранение спецодежды и уборочного инвентаря производились не должным образом;
- производственные столы использовались не в соответствии с маркировкой;
- нарушались правила приготовления готовых блюд;
Так, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а два других к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.