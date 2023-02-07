Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 13:21

В Каменском районе Тульской области убрали несанкционированную свалку

Прокуратура провела проверку
Источник:kp.ru
В Каменском районе Тульской области убрали несанкционированную свалку

В Каменском районе Тульской области убрали несанкционированную свалку

Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Каменского провела проверку исполнения местной администрацией законодательства об отходах производства и потребления.

Как было установлено, около дома №7 на улице Стадионный переулок села Архангельского образовалась свалка твердых бытовых и строительных отходов. При этом администрация не приняла мер для ликвидации мусора.

Глава органа местного самоуправления привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ. Сейчас свалка убрана.