В Каменском районе Тульской области убрали несанкционированную свалку Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Каменского провела проверку исполнения местной администрацией законодательства об отходах производства и потребления.

Как было установлено, около дома №7 на улице Стадионный переулок села Архангельского образовалась свалка твердых бытовых и строительных отходов. При этом администрация не приняла мер для ликвидации мусора.

Глава органа местного самоуправления привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ. Сейчас свалка убрана.