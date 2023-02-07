Жительница Тульской области случайно убила своего сожителя ножом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 ноября 2022 года 34-летняя женщина, проживающая в Щекино, находилась в состоянии алкогольного опьянения. В один момент она поссорилась со своим 31-летним сожителем на бытовой почве и нанесла ему один удар кухонным ножом в область грудной клетки. Мужчина скончался через неделю в больнице от полученной травмы.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.